شاب اردني نادم على سفره الى امريكا.. وعلا الفارس: “ما اروعك”

نشرت الاعلامية الاردنية علا الفارس مقطع فيديو لشاب اردني مقيم في الولايات المتحدة مقارنا بين الاجراءات المتخذة للحد من الكورونا في الاردن والولايات المتحدة.

واشاد الشاب، الذي قال انه يسكن في ميامي في ولاية فلوريدا ، بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية للحد من انتشار فيروس كورونا مقارنا ذلك بما يجري في الولايات المتحدة قائلا “كل امريكا بتحكي بالذي صار في الاردن كل القنوات الاخبارية الامريكية تحكي ان امريكا العظمى مش قادرين يسووا عشر الذي سواه الاردن”.

وتابع الشاب: “ترامب مش فارقة معه الشعب كله اربع سنين ويقولون له باي باي فهو زلمة اقتصادي بس احنا عنا ملك عنا رب وملك يحمينا بامريكا مين بدو يحمينا يا جماعة غير ربنا”.

واضاف الشاب: “انا واحد من الناس بكيت عشان اجي على امريكا وكانت امنية حياتي اني اجي بس لما كبرت عرفت حالي اني انا غلطان كيف اول شغلة صارت يتخله عن الشعب”.

وعلقت علا الفارس على الفيديو كاتبة: “ما أروعك … الأخ إلي ما بعرف مين إنت … شكرا لكل حرف والله دمعت عيوني… الله يحمى الجميع بكل بقاع الأرض”.