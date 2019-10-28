شاعرة أردنية تروي كيف أقنعها زوجها بالارتباط به رغم انه يصغرها بـ14 عامًا

روت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد كيف أقنعها زوجها الارتباط به على الرغم انه يصغرها بـ 14 عامًا وقالت أنّها كانت متردّدة ورافضة لهذا الزواج، ولكنّه أكد لها ان المرأة في نظره تقاس بشكلها واهتمامها بنفسها لا بعمرها.

وقالت : “كنت مترددة ورافضة بسبب فرق العمر.. لكنه كان مصمما.. ورغم اني حاولت أتهرب من هالأمور كلها ولكن حكم النصيب والله يتمم لنا على خير ودعواتكم لينا أهم حاجة”. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وتابعت: “عامر قالي كلام الصراحة أقنعني وتوكلت على الله بعد التفكير.. وقالي المرأة كما تبدو والرجل كما يشعر.أبغى اقولكم سالفة على موضوع العمر.. ترى الإنسان لازم يكون مقتنع أن العمر ده مجرد رقم ده أول حاجة.. وثاني شيء أن الإنسان إلى علاقته زينة مع نفسه وضميره مرتاح ترى مايكبر.. وفي حكمة بتقول إن الذين يحبون من أعماق قلوبهم لا يكبر العمر بهم أبدا.. قد يموتون بسبب الشيخوخة لكن لا يموتون شبابا”.

وختمت حديثها: دائما الإنسان الحاسد والحقد والشين في تصرفاته سبحان الله تلاقونوا يهرم بسرعة.. لكن حب الدنيا وحب العالم وحب نفسك تصغر في العمر هذا هو السر”.