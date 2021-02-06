نشرت المغنية الكولومبية ” شاكيرا ” صورة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بإطلالة جديدة لها فاجئت بها متابعيها تزامنا مع إحتفالها بعيد ميلادها ال 44 الذي احتفلت به منذ أيام .

حيث قامت شاكيرا بتغيير لون شعرها إلى اللون الأحمر بعد ظهورها لسنوات طويلة اعتاد الجمهور على شعرها باللون الأصفر .

كما نشرت شاكيرا أيضا مقطع فيديو وهي تقوم بتصفيف شعرها وفرده ناعما على عكس الشكل الذي كانت تظهر به دائما بالشعر الكيرلي .. وكتبت في تعليقها عليه : ” مفاجأة ” .

https://www.instagram.com/reel/CK6ewvnDWRM/?utm_source=ig_embed