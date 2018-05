شاكيرا تلغي حفلها في اسرائيل وتستجيب لحملات المقاطعة رغم بيع عدد كبير من البطاقات

بعد تلقيها الكثير من الدعوات والحملات لإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في الـ9 تموز/يوليو المقبل في مدينة ​تل أبيب​ ب​إسرائيل​، إستجابت ​شاكيرا​ لهذه الدعوات والحملات.

فقد أكد وكلاء شاكيرا مساء الاثنين 28 أيار/مايو، أنه لن يكون هناك حفل لشاكيرا في إسرائيل، على الرغم من أن مئات التذاكر قد بيعت خلال الأسابيع الماضية.

كان من بين الرسائل التي تلقتها شاكيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي سواءاً من لبنان أو فلسطين أو الأردن أو كولومبيا :” شاكيرا ألغ عرضكِ في تل أبيب.. العالم يشاهدك”، و”لا تربطي اسمك بانتهاكات إسرائيل”، هذا إضافت إلى هاشتاغ DontEntertainOccupation#.

Dear @shakira #DontEntertainOccupation

We were excited to learn that you will be performing in #Lebanon on July 13, until we learned that you are planning to perform in Tel Aviv on July 9.We urge you to cancel your performance in Tel Avi. pic.twitter.com/HcYopKCUhr

