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شاكيرا تلغي حفلها في اسرائيل وتستجيب لحملات المقاطعة رغم بيع عدد كبير من البطاقات

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شاكيرا تلغي حفلها في اسرائيل وتستجيب لحملات المقاطعة رغم بيع عدد كبير من البطاقات

شاكيرا تلغي حفلها في اسرائيل وتستجيب لحملات المقاطعة رغم بيع عدد كبير من البطاقات

بعد تلقيها الكثير من الدعوات والحملات لإلغاء حفلها الذي كان من المقرر إقامته في الـ9 تموز/يوليو المقبل في مدينة ​تل أبيب​ ب​إسرائيل​، إستجابت ​شاكيرا​ لهذه الدعوات والحملات.

فقد أكد وكلاء شاكيرا مساء الاثنين 28 أيار/مايو، أنه لن يكون هناك حفل لشاكيرا في إسرائيل، على الرغم من أن مئات التذاكر قد بيعت خلال الأسابيع الماضية.

كان من بين الرسائل التي تلقتها شاكيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي سواءاً من لبنان أو فلسطين أو الأردن أو كولومبيا :” شاكيرا ألغ عرضكِ في تل أبيب.. العالم يشاهدك”، و”لا تربطي اسمك بانتهاكات إسرائيل”، هذا إضافت إلى هاشتاغ DontEntertainOccupation#.

ويأتي إلغاء الحفل هذا والذي كان مزعماً إقامته في تل ابيب، حيث كانت ستليه حفلة في اسطنبول، لتتوجه بد ذلك شاكيرا إلى لبنان لإفتتاح مهرجانات الأرز الدولية في الـ13 من شهر تموز/يوليو ضمن جولتها الفنية العالمية للترويج لألبومها الأخير.‎

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