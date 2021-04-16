كشفت ​شام الذهبي​ ابنة الفنانة السورية اصالة عن رأيها في زواج والدتها للمرة الثالثة، قائلة: “لو بيبسطها ويسعدها هحطه فوق رأسي”.

كما تحدثت شام الذهبي في إحدى لقاءاتها التلفزيونية عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها قائلة: “كل حاجة مكنش متخطط لها أنا كنت متزوجة واتطلقت وخطبت وفسخت وفي كل دا كنت بتعلم حتى الشخص اللي تزوجته كنت صغيرة وبعرفه من 15 سنة حب الطفولة”.

أما عن خطوبتها الجديدة، أوضحت: “هو اتقدملي وأنا اتفاجأت لأنه أحلى حاجة في الدنيا وكان عاملي مفاجأة حلوة أوي اخدنا وركبنا فلوكة في النيل واتفاجأت بفلوكة تانية كلها ورد وفيها بوستر حاطط فيه صورتي وصورته”.







