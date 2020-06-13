نفت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية اصالة، الخبر الذي انتشر في الساعات الماضية حول خطوبتها من الطبيب المصري معتز نصير.

يأتي ذلك بعد أن قال موقع برنامج “ET بالعربي” أنه علم من مصادر مقربة من عائلة أصالة، أن معتز نصير وأسرته قاموا بزيارة منزل اصالة وقاموا بالتقدم بطلب يد شام رسمياً بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الستة الماضية، على أن يتم الزواج نهاية العام 2020 غير ان شام أكدت أن الزيارة كانت تلبية لدعوة على الغداء بين العائلتين فقط وليست للخطوبة الرسمية.

وكانت شام أشارت إلى قصة حبها مع نصير عندما نشرت في مناسبة عيد الحب المنصرم فيديو لباقات الورود التي زين بها الأخير مدخل عيادة شام التي افتتحتها منذ فترة في مصر.

يذكر ان معتز نصير أخصائي في التجميل والليزر والأمراض التناسلية ويعتبر أحد أهم أطباء التجميل في مصر ويمتلك عدد من عيادات التجميل أهمها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية.