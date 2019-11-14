شاهدواهل روان بن حسين حامل؟متى تزوّجت؟

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلا كبيرا بين الجمهور بعد اجابتها على سؤال احد المتابعين، والذي قد سألها: “هل إنتي حامل؟”، لتجيبه قائلة: “من وين عرفت”، كما سألها عن عدد الأطفال التي تتمنّى انجابهم بالمستقبل، لتكشف بعد ذلك انها تتمنى إنجاب بنتين وولد.

الجدير ذكره ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر تلميح روان لحملها، والسؤال المهم الذي طرحه الجميع هو انها “متى تزوّجت؟”.

وكانت روان كشفت عن زواجها مؤخرا من خلال فيديو، دون ان تنشر صور عريسها او صور من مناسبة زواجها.