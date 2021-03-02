استعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي وبعض من جمهور و محبي الفنان الكبير الراحل “يوسف شعبان” عدة فيديوهات وصورة التقطت توثّق الظهور الأخير للفنان قبل وفاته، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، متأثراً بأصابته بفيروس كورونا.

حيث كان آخر ظهور ليوسف شعبان، في 16 أكتوبر من العام 2020 الماضي، أثناء أدائه واجب العزاء بوفاة الفنان المصري محمود ياسين، حيث ظهرت عليه علامات الشيخوخه وملامح التقدم في العمر بوضوح. وعلّق شعبان حينها على رحيل محمود ياسين، بالقول «إن مصر فقدت فنانا كبيرا ومبدعا تمتع بأخلاق حميدة».

آخر صورة التقطت للنجم ” يوسف شعبان ” قبل وفاته كانت في عزاء الفنان الراحل ” محمود ياسين “

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان الراحل القدير يوسف شعبان من خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “واحد مع الناس” مع الإعلامي “عمرو الليثي”، في حلقة خاصة عن مسلسل «المال والبنون» الذي قام ببطولته يوسف شعبان وعبدالله غيث ونخبة من نجوم الدراما، تم عرضها يوم 6 فبراير الماضي.

وتحدث يوسف شعبان، خلال المداخلة عن مسلسل المال والبنون الذي أنتج عام 1992، قائلاً إنه حين قرأ السيناريو شعر أنه سيشارك في عمل كبير، لافتاً إلى أن «أهم ما ميّز المسلسل، أن الكاتب قدّم ورقاً جيداً، وأن المخرج نفذّه بشكل جيد، وأن الممثلين عملوا اللي عليه بإخلاص وحب، مما أدي غلي نجاح العمل».

يُذكر أن الفنان الراحل ولد في حي شبرا بالقاهرة في 16 يوليو 1931. ودرس في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة، لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

وعلى مدار أكثر من نصف قرن امتد مشوار الفنان القدير يوسف شعبان، الذي بدأه بدور صغير في فيلم “في بيتنا رجل” عام 1961، مع عمر الشريف، ثم توالت أعماله الفنية التي تجاوزت الـ 110 فيلم. وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية.

وتوفي الفنان يوسف شعبان، يوم الأحد الماضي الموافق 28 فبراير عن عمر ناهز 89 عامًا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعدما قضى الأيام الأخيرة من حياته في العناية المركزة بأحد المستشفيات، وسط العاصمة المصرية القاهرة.