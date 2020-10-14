آخر ظهور للممثل المصري الراحل ​محمود ياسين​ كان في شهر أيار/مايو الماضي، من خلال الصورة التي نشرتها إبنته الممثلة المصرية ​رانيا محمود ياسين​، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر معهما أيضاً في الصورة، زوجها الممثل المصري ​محمد رياض​.

وتوفي ياسين صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جنازته بعد صلاة ظهر غد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في أكتوبر، وبعدها سيتم دفنه بمقابر الأسرة في طريق الفيوم.

يُذكر أن أخر عمل شارك فيه ياسين هو فيلم “جدو حبيبي”، الذي عرض عام 2012.

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