قليلاً ما يشاهد الجمهور الراحل “حسن فايق” وهو فى مرحلة متقدمة من العمر، فأغلب الجمهور يتذكره في أدواره التى قدمها في عقده الخامس، فربما لا يعرف الكثيرين شكله في شيخوخته، خاصة بعد ابتعاده عن الأضواء واعتزاله العمل الفنى بسبب المرض، فربما قد أختلف كثيرًا في عمر الـ 82 عامًا عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه فالملامح تتغير؟

إذ أن أحد الحسابات الناشطة على السوشيال ميديا خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً آخر صور للفنان قبل وفاته، حيث بدت عليه علامات الشيخوخه، وركّزت التعليقات على التغير الكبير حيث رأى الكثيرون أنه تغير كثيراً عما عرفوه مقارنة بتلك المرحلة وحتى رحيله عن عالمنا 1980 م، وحقق المنشور عدداً كبيراً من التعليقات التى لم تخل من الدعاء للفنان المحبوب صاحب لقب ” أبو ضحكة جنان” بالرحمة والمغفرة.





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يُذكر عن الفنان حسن فايق، ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898، بدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في السادسة عشر من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف، بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919.

بدأ إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

اشتهر حسن فايق فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة). لكنه اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم مثل إسماعيل يس، ومن أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز).

أما عن حياته الشخصية، يُشار إلى أن حسن فايق لم يكن يحب التحدث كثيراً عن حياته الخاصة، وكان يصر على إبقاء أسرته بعيدة عن الأضواء. لكن عُلم أنه تزوج مرتين، أولاهما من نعيمة صالح التي أنجبت ابنتيه وداد وعليّة، والتي عاش معها 40 عاماً، أي حتى وفاتها.

أما زواجه الثاني فكان من حورية صبور التي كانت تبلغ الثلاثين من العمر، وهو ما عرّضه حينها لموجة من الانتقادات لأنه تزوج بفتاة تصغره بسنوات كثيرة، ولأنه لم ينتظر مرور أربعين يوماً على وفاة زوجته حتى يقدم على هذه الخطوة. ويُذكر أن فايق توفي في أيلول (سبتمبر) من العام 1980 بعدما عانى من شلل نصفي، وعاش لمدة خمس سنوات على كرسي متحرك.

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