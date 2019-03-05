شاهدوا أبرار الكويتية تصدم متابعيها.. صورت نفسها وهي تضرب وتشتم ابنتها!

نشرت الممثلة أبرار الكويتية مقطع فيديو برفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهر الفيديو جلوس ابرار في السيارة منتظرة ابنتها، وحينما أتت بدأت بضربها وشتمها، كاشفة للمتابعين انها دائما ما تكون سبب تأخرها.

واللافت هو ان الابنة ظهرت حافية القديمين ولم تأخذ ملاحظات الأم على محمل الجد.

ولاقى هذا الفيديو عدد كبير من الانتقادات من قبل المتابعين، فمنهم من قال: “وش نستفيد من هالمقطع وهي تتهاوش مع بنتها؟”، و”أكو تربية محترمة تقول حق أمها لا تتحلطمين؟”، و”الحمد لله إنها ماهي أمي ولا أعرفها تسود الوجه”.