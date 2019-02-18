شاهدوا أبرار الكويتية تقلد ميريام فارس برقصها.. وتثير الجدل

أثارت الفنانة ​أبرار الكويتية​ جدلاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة ظهرت فيه وهي ترقص في إحدى المناسبات على أنغام أغاني عراقية.

وبدت أبرار في الفيديو أيضاً وهي ترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ “قومي” محاولة تقليدها.



وكانت قد هددت أبرار سابقاً بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.

وقالت في مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة: “ودي أقول كلمة حق الناس اللي قاعدين يكتبوا تحت صوري سب ويعيبون ومواضيع سلبية، حبايبي إن شاء الله باخد حقي بالقانون”