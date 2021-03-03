عرفت السينما المصرية بالاجمال مرحلة مزدهرة جداً كانت فيها الجرأة في المشاهد أمراً عادياً، أو حتى القُبلة كانت متاحة.

ومن أبرز الافلام التي تصنف في إطار الإثارة فيلم “​أين المفر​”، الذي لعب دور البطولة فيه الممثلين المصريين ​سهير رمزي​ و​محمود ياسين​، أما قصة الفيلم فهي عن شابة إسمها ليلى تتزوج من المهندس علي، وتعاني من تزمته وتشدده، حتى أنه ينتقل بها ليعيشا في منزل منعزل بالإسكندرية، يحرسه عباس الأحدب.

تعيش ليلى في فراغ وملل، إذ أن زوجها كثير السفر إلى القاهرة، ويراجع نفسه ويقرر الإنتقال إلى القاهرة، فهو يظلمها بتزمته، تُفاجأ ليلى بإبراهيم بائع الجرائد وعزت عامل العرض بسينما المنطقة ومعهما عباس بمهاجمتها ويغتصبونها، لكن ضمير عباس يستيقظ فقتلهما ويصاب بالجنون ويندفع وسط أمواج البحر، ويصل علي ليفاجأ بما حدث لزوجته، فينهار.





