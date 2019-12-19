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شاهدوا .. أحدث ظهور لأولاد ” وليد توفيق ” .. وإبنته تلفت الأنظار

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نشر الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جمعت إبنيه وإبنته في أحدث ظهور لهم .

والتي فاجأ بها الفنان وليد توفيق متابعيه ومحبيه الذين لم يكونوا جميعا يعرفون أولاده الثلاثة .

وكتب وليد توفيق في تعليقه على الصورة قائلا : ” المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. علي ، الوليد ، نور ” .

وتفاعل المتابعين على الصورة بشكل كبير ولكن حصدت الإبنة على الجانب الأكبر من التعليقات حيث أشاد الجميع بجمالها الذي ورثته من والدتها ملكة جمال الكون السابقة ” جورجينا رزق ” .

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المال والبنون زينة حياة الدنيا. علي. الوليد نور

A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial) on

 

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