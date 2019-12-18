شاهدوا أحدث ظهور لشقيق مي سليم وميس حمدان

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة جمعتها بشقيقها عبر حسابها على Instagram.

علقت مي على الصورة كاتبة: “أخويا ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك من كل شر واشوفك أحسن الناس بحبك أوي”.

على جانب آخر، عرض لمي سليم مؤخرا مسلسل “حواديت الشانزليزيه” عبر قناتي ON E وMBC.

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎