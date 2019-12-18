شاهدوا أحدث ظهور لشقيق مي سليم وميس حمدان

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة جمعتها بشقيقها عبر حسابها على Instagram.
علقت مي على الصورة كاتبة: “أخويا ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك من كل شر واشوفك أحسن الناس بحبك أوي”.
على جانب آخر، عرض لمي سليم مؤخرا مسلسل “حواديت الشانزليزيه” عبر قناتي ON E وMBC.
مسلسل “حواديت الشانزليزيه” من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.