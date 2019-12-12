شاهدوا.. أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

توجّهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بالتهنئة للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بإنتقالها الى منزلها، متمنية لها حياة سعيدة.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب”.

حبيبتي #أم_فاهد لايمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني.. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار💔 وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ 😭 https://t.co/ybkzshlf9P — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 12, 2019



الجدير ذكره ان فجر السعيد اعلنت مؤخرا عن مغادرتها للمستشفى بعد إنتهائها من فترة علاجها من أزمتها الصحية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل منزلها وذلك بعد يوم على خروجها.





