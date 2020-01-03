شاهدوا أحلام تتلو القرآن الكريم.. وتعليقات إيجابية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنانة الإماراتية ​أحلام​ يظهر تلاوتها ايات القرآن الكريم من سورة “يس”.

وتلقّت أحلام عدد كبير من التعليقات الإيجابية حول الفيديو، فمنهم علّق قائلا: ” صوتها رائع وجميل في تلاوة القرآن”.

الجدير ذكره ان أحلام وزوجها مبارك الهاجري يقضيان إجازة العام الجديد برفقة أولادهما، واختارا منطقة ميجيف Megeve الفرنسية.

وكانت أحلام تقدمت بالمعايدة للجمهور في مقطع فيديو مصور إلتقطته مع زوجها، وعبرا فيه عن حبهما الكبير لبعضهما، وتمنت الفنانة الإماراتية لمحبيها سنة جديدة ملؤها الخير والسعادة.