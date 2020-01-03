الصفحة الرئيسية فن شاهدوا أحلام تتلو القرآن الكريم.. وتعليقات إيجابية

شاهدوا أحلام تتلو القرآن الكريم.. وتعليقات إيجابية

بواسطة -
0 107
ahlam kk1

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنانة الإماراتية ​أحلام​ يظهر تلاوتها ايات القرآن الكريم من سورة “يس”.
وتلقّت أحلام عدد كبير من التعليقات الإيجابية حول الفيديو، فمنهم علّق قائلا: ” صوتها رائع وجميل في تلاوة القرآن”.
الجدير ذكره ان أحلام وزوجها مبارك الهاجري يقضيان إجازة العام الجديد برفقة أولادهما، واختارا منطقة ميجيف Megeve الفرنسية.
وكانت أحلام تقدمت بالمعايدة للجمهور في مقطع فيديو مصور إلتقطته مع زوجها، وعبرا فيه عن حبهما الكبير لبعضهما، وتمنت الفنانة الإماراتية لمحبيها سنة جديدة ملؤها الخير والسعادة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.