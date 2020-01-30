شاهدوا.. أحلام تدمع عيناها وتكشف ما يفعله أولادها أثناء سفرها

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام تفاصيل عن حياتها الخاصة وعن كيفية تنظيم وقتها لتحقيق التوازن بين عملها والاهتمام بشؤون أسرتها.



وجاء هذا خلال اللقاء الذي أجري معها ضمن حلقة من برنامج “مسايا لجين” الذي تقدمه الإعلامية السعودية لجين عمران على شاشة قناة SBC.

وقالت إنها تتعاون مع زوجها مبارك الهاجري من أجل الحفاظ على ذلك التوازن، مضيفة أن أولادهما يبقون برعاية خالاتهم أثناء سفرها.

ولفتت إلى أن زوجها غالباً ما يكون خارج البلاد وخصوصاً في هذه المرحلة حيث يشرف على تجهيز منزل العائلة في فرنسا.

وتابعت أنهما يقومان بترتيب حياتهما وأنها تستعين بوالدتها أيضاً ولا تترك أولادها من دون رعاية شخص آخر وخصوصاً في ما يتعلق بدراستهم ونومهم.

وقالت إنها لا تتمكن من التحكم بموعد نوم ابنها على عكس البنات. وكشفت أنها طاهية ماهرة وتحب سكب وتقديم الطعام بطريقة محددة.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 77 ألف مشاهدة.

كذلك تناقل الناشطون فيديو آخر سجل في كواليس الحلقة وتبادلت فيه الفنانة والإعلامية المديح حتى دمعت عينا كل منهما.