شاهدوا أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مقطع فيديو لـ ردّ فعل زوجها مبارك الهاجري، عندما رأى حقيبتها الجديدة من ماركة هيرميس الفرنسية.

ومازحت ” أحلام ” زوجها بالفيديو التي نشرته على ” سنات شات ” قائلة: ” شنو الي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت ” . <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

فرد مبارك الهاجري عليها: ” هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل تعمل بحث عن شنطة هيمالايا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة ” .

وعن الحقيبة، فهي تصنّف من أغلى الحقائب في العالم، حيث تمّ إنتاجها عام 2014 وصُنعت من جلد التمساح الأبيض.

كما أن حلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18، والمرصّع بعدد 250 حجرًا من الألماس الأبيض.