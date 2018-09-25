شاهدوا.. أحلام تغني باللغة الفرنسية لزوجها “مباغك” بعيد ميلاده

تداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة الإماراتية ​أحلام​ تغني فيه باللغة الفرنسية بعيد ميلاد زوجها ​مبارك الهاجري​ في أحد المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس ويبدو انها اندمجت باللغة الفرنسية الى ان لفظت اسمه على الطريقة الفرنسية “مباغك”.



وفي التفاصيل بان في الفيديو قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد في وقت كان يقول الهاجري لزوجته أحلام: “اتمنى ان الله يخلينا لبعض، ولا يفرقنا ويخليلنا عيالنا وحبايبنا، وكل سنة وانت بخير، وأبغي اقلك شغلة انه العمر نحتفل به سنويا، ولكن الانسان بالسعادة يصغر ولا يكبر”، من ثم قامت أحلام بغناء أغنية عيد الميلاد باللغة الفرنسية لزوجها.



يذكر أن أحلام نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أخر من حفل عيد ميلاد زوجها وعلقت عليه بالتالي: “كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي ويا عزي وتاج راسي، وربي يحميك لي ولعيالنا ولا يفرقنا.. ويارب هالسنة وكل السنوات سنين السعادة والنجاح، ربي لا يحرمني منك ولا من محبتك لي ولعيالنا”.