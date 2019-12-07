شاهدوا أحلام تغني للمرة الأولى باللهجة المصرية.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن مفاجأة لجمهورها في مصر والوطن العربي، معلنًة غناءها باللهجة المصرية للمرة الأولى، وأنها تقوم بالتحضير لـ“ميني ألبوم“ جديد.

وقالت أحلام، في مقابلة متلفزة ببرنامج ”هلا إف إم عُمان“، خلال إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية في مسقط، إنها تواصلت مع العديد من الشعراء المصريين للتعاون معهم في الألبوم، منوهة إلى أنها ستعقد جلسات عمل للانتهاء من الألبوم قريبًا.

وأكدت أحلام، أنها ”ستعتمد في غنائها باللهجة المصرية على توصيل رسالة تصف فيها حال المجتمع المصري، أي سيكون ألبومًا على الطريقة المحلية“ على حد وصفها.

وعن ألبومها الجديد والذي انتهت من تسجيل جميع أغانيه، أعلنت أحلام خلال اللقاء، عن الموعد النهائي لطرحه وهو يوم الـ24 من يناير 2020.

وتحدت أحلام الفنانات العالميات في معرض ردها على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن تسويقها للعطور ومستحضرات المكياج، فقالت: ”أتحدى أي فنانة عالمية ما يكون عندها البوتيك الخاص بها“.

وخصت أحلام عددًا من الفنانات العالميات اللاتي تقصدهن قائلة: ”أتحدى بيونسيه وجينفير لوبيز ومادونا وأدريانا، ما يكون لديهن عطر أو أكثر يسوقون له“.