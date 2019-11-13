شاهدوا أحلام: زوجي مثل الذّهب معي.. وهو الحب الصافي اللي دخل قلبي!

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لأول مرة عن حُبها الأول وتفاصيل هذه العلاقة، مشيرةً إلى زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، وقالت: “مبارك هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره”.

وأضافت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج “ذا فويس” الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم قائلةً: “مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي”.



وعن أجمل هدية تلقتها قالت: “أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي”.

أمّا فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: “زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها”.

وتستعدُّ أحلام، لبدء أولى حلقات مرحلة العروض المباشرة من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس”، حيث انتهت السبت الماضي، “مرحلة المواجهة” والتي شهدت العديد من الأحداث المميّزة، أبرزها عودة المنافسة بين المدرّبين على أحد المتسابقين، حيث تم خطف المتسابق شرف من الفنانة أحلام بواسطة الفنانة المغربية سميرة سعيد.