شاهدوا.. أحلام وسميرة سعيد تتألقان بفساتين مميزة بتوقيع لبناني جميل

في حلقة برنامج ذا فويس يوم أمس أطلت الفنان الإماراتية أحلام بفستان ذهبي مميز بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

الفستان مزين بموضة الفرينج

أما الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ فقد اختارت فستاناً مميزاً بتوقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

الفستان باللون الكحلي والنيلي والازرق ومزين بيدين ترسمان رسمة القلب بطريقة جميلة.

تجدر الإشارة أن يوم أمس كانت الحلقة الأولى من العروض المباشرة من الموسم الخامس من برنامج The voice.

ونشير أن يوم أمس تأهل 8 مشتركين إلى التصفيات المقبلة ، وسيتنافس 12 آخرين الأسبوع المقبل حيث سيتم اختيار 8 آخرين، ليصل بالتالي 16 صوتاً إلى المرحلة القادمة.