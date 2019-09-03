شاهدوا.. أحمد ابراهيم يكشف سر تعاونه مع أصالة رغم خلافها مع أنغام!

أشاد الموزع الموسيقي المصري ​أحمد ابراهيم​ بردود الافعال على أغنيته مع الفنانة السورية ​أصالة​.

وعبر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنية “جابو سيرته” والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية وأصبحت واحدة من انجح الاغنيات في ألبومها الجديد.

وقال أحمد إبراهيم بتصاريح صحفية انه سعيد جدا بالنجاح “لأنني اجتهدت كل موسم ليظل اسمي مرتبطا بالأغنيات الناجحة على مستوى مصر والوطن العربي. واكد قيامه بتسجيل الأغنية قبل الخلاف الذي بدأ منذ أشهر بهجوم أصالة على زوجته الفنانة ​أنغام​ عقب إعلان زواجهما.