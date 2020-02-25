شاهدوا.. أحمد العوضي يزيد الغموض حول علاقته بياسمين عبدالعزيز

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء dmc” الذي تقدمه على قناة dmc، وطرحت الحصري سؤالًا للعوضي حول حديثه عن مواصفات فتاة أحلامه، وشائعات الارتباط التي لاحقته عقب نشره صوراً تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي إجابته على السؤال تهرب العوضي من الإجابة بشكل مباشر مما زاد الأمر غموضاً حول علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث أكد أنه تحدث عن مواصفات فتاة أحلامه من قبل في أحد البرامج، وهو أمر لا علاقة له بصورته مع ياسمين عبد العزيز، ورفض الإجابة عن السؤال المتعلق بصحة تلك الشائعات، مؤكدًا أنه لم يرد عليه عند طرحه سابقًا.

وأضاف أن مواصفات فتاة أحلامه هي أن تكون خفيفة الدم وبنت بلد وجدعة، وهي الصفات التي كان قد طرحها مسبقاً وأدت إلى انطلاق شائعة ارتباطه بياسمين؛ بسبب تطابق تلك الصفات عليها؛ بحسب ما رآه رواد مواقع التواصل.



ومما زاد الشائعات انتشاراً تكرار نشر صوره مع ياسمين على “إنستغرام”، وتبادل التعليقات بينهما والتي يكون أغلبها دائماً صور قلوب متبادلة بين الاثنين.