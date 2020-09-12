نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبدالعزيز​، فيديو من مقابلة زوجها الممثل المصري أحمد العوضي مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج “معكم”. وكتبت عبدالعزيز ممازحة زوجها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متسائلة: “أنت قلت أيه؟” معبرة عن رغبتها في معرفة إجاباته عن الأسئلة التي طرحتهم منى عليه خلال الحلقة قبل عرضها خصوصا أن الشاذلي تطرقت الى مواضيع شخصية كثيرة.

وكانت ياسمين، نشرت فيديو يجمعهما سويا عبر حسابها الخاص، وهما يرقصان على أنغام أغنية “البنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، قائلة “قمة الرومانسية”.