حلّ الفنان المصري أحمد الفيشاوي ضيفاً على برنامج “ET بالعربي”، حيث أكد أن أغنية “نمبر 2″، التي يستعد لطرحها قريباً من إخراجه، تُعتبر إسقاطاً واضحاً على أغنية “نمبر 1” لمحمد رمضان، وسخرية تامة منه، ولفت إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وفكرة الرد الكوميدي بأغاني الراب ليست جديدة، بل هي موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف الفيشاوي أنه سيطرح بعد “نمبر 2” أغنيتين، ومن ثم ألبوماً غنائياً، والأغنية من كلمات “تي” T وألحان وزة.

وانتهى الفيشاوي أخيراً، من تصوير فيلمه الجديد “30 مارس”، الذي تشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني.

يُذكر أن الفنانة بشرى كانت قد طرحت منذ فترة أغنية بعنوان “كوبرا” سخرت فيها من أغنيتَي محمد رمضان “نمبر وان” و”الملك”، وهو ما سبّب أزمة بين النجمين، أدت إلى خلافات شخصية كبيرة استمرت لفترة طويلة إلى أن استطاع رجل الأعمال نجيب ساويرس الصلح بينهما في مهرجان الجونة العام الماضي.