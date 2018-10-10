شاهدوا أحمد الفيشاوي: لا أتقصد لفت الانظار.. ويتحدث بجرأة عن علاقته بزوجته ويكشف اسمها الحقيقي

بعد الضجة التي أثارها الممثل أحمد الفيشاوي وزوجته السادسة المعروفة باسم ندى الكامل في مهرجان الجونة السينمائي، وبعدها في مهرجان الاسكندرية، تحدث للمرة الاولى عن علاقته بها بكل صراحة.

وكشف في حديث مع برنامج “عرب وود” عن أول سرّ عن زوجته، قائلاً بكل جدية: “نادية غيّرت حياته كلية، ووقفت بجانبي وساندتني، وهي فخورة بي، وأنا فخور بها”، كاشفاً بذلك للمرة الاولى عن اسمها الحقيقي.

وأكد الفنان المثير للجدل أنه لا يتقصد لفت الانظار وإثارة الجدل انما يتصرف بعفوية وتلقائية وبصدق كبير.



وتحدث عن فيلمه الجديد “عيار ناري”، حيث يقدم شخصية جديدة، لافتاً الى انه كان في غاية السعادة خلال مشاركته في مهرجان الجونة بسبب الحفاوة التي عاشها خلال لقائه بمجموعة كبيرة من الفنانين المميزين مثل محمد لطفي وليلى علوي ويسرا وغيرهم.

وأعلن عن تحضيراته لفيلم جديد بعنوان “يوم مصري” يضم مجموعة كبيرة من الشخصيات، على غرار أفلام “واحد صفر” و”678″ و”كباريه” و”الفرح”. كما تحدث عن إنتاج أول فيلم “زومبي” كوميدي مصري، بواسطة شركته “الكلب الكريستال”، مع شركتي i Productions، و”فيلم كلينيك”.

وأوضح الفيشاوي أنه لا يريد في الوقت الحالي العودة الى الاعمال الدرامية، مؤكداً أنه لم يبتعد عن الغناء، ومن المنتظر أن يطلق قريبا أغنية بعنوان “TNT”، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

المصدر: lahamag.com