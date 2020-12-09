أجرت الإعلامية بوسي شلبي على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لقاءً مع الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل نشرته على حسابها الخاص في إنستغرام”، ووصفت فيه الثنائي بأنهما الأكثر شقاوةً على السجادة الحمراء وقد اشتُهرا بالقبلات لتصبح “تريند” تقلّده جميع الثنائيات، وردّت ندى الكامل بقولها: “أنا مش بعمل حاجة هو اللي بيعمل كل حاجة بيبوس في كل وقت مش المناسبات بس”، ليعلّق الفيشاوي قائلاً: “أنا اللي ببوس عرض مستمر”.

وأشار الفيشاوي إلى أن وجوده في المهرجان هو لدعم السينما، وبخاصة السينما المصرية، لافتاً إلى أنه يستشير زوجته في أعماله، فهي مرجع سينمائي كبير بالنسبة إليه.

وعن إطلالته في العرض الخاص للفيلم المصري “عنها”، قال الفيشاوي إنه اشترى القميص كي يحضر به المناسبات، وفي العرض الخاص لهذا الفيلم قرّر ارتداءه.

ويشارك الفيلم “عنها” للمخرج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول. وتدور أحداثه حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، خلال ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنكليزية على مصر.

وكان الفيلم قد تعرّض لأزمة تهدّد بخروجه من منافسات مسابقة الأفلام الروائية إثر اتّهام مخرجه بالتحرّش الجنسي، ما دعا المهرجان لإلغاء المؤتمر الصحافي المصاحب للعرض، ووقف العرض الثاني له، والذي كان مقرراً اليوم (الأربعاء).







من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس”، والذي ينتمي إلى نوعية أعمال السيكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني، وبطولة: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، كما يضم مجموعة من ضيوف الشرف.