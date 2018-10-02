شاهدوا أحمد الفيشاوي يتعرض للسخرية بعد تعديله جسم زوجته بالـ”فوتوشوب”.. كيف كان ردّه!!

بعد أن أثارت ​ندى كامل​ زوجة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الجدل بإطلالته ضمن فاعليات ​مهرجان الجونة السينمائي الدولي​ الذي عقد مؤخراً.

تعرض الفيشاوي لعدد كبير من التعليقات الساخرة على إحدى الصور التي جمعتهما على السجادة الحمراء وذلك بعد إكتشاف المتابعين أنه لجأ إلى إستخدام تقنية “الفوتوشوب” لتعديل شكل خصر زوجته لتبدو نحيفة أكثر.



وفي رد منه على هذا الهجوم عمد الفيشاوي إلى حذف الصورة وإلغاء خاصية التعليقات على الصور الأخرى تجنباً لأي تعليقات جديدة.

ومؤخراً كان إنتشر مقطع فيديو من حفل زفافهما الذي أقاماه على البحر وسط عدد من الأصدقاء وبدت فيه كامل بملابس جريئة لاسيما من جهة الصدر هذا إضافة إلى القبل الحميمة التي جمعتهما.