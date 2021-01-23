كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، الخميس، سرا عن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، من واقع تعاونه معها فنيا في فيلم “أشباح أوروبا”. وقال الفيشاوي خلال استضافته في برنامج “ليلة خميس”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” إنه يعرف هيفاء وهبي منذ فترة طويلة ويحبها جدًا، لكنه لاحظ شيئا غير متوقع وغريبا فيها.

وأشار الفيشاوي إلى أنه لاحظ طوال فترة عمله مع هيفاء وهبي في فيلم “أشباح أوروبا” أنها لا تطلب رؤية نفسها في المرآة بعد فترات عمل طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة.

وتابع أن هيفاء وهبي تفضل التركيز في المقابل على دورها وتمثيلها، وحتى لو كانت تشعر بتعب أو إرهاق لا تتحدث عن ذلك.