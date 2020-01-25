شاهدوا أحمد الفيشاوي يمازح ابنة زوجته.. يوم مجنون

تحرص ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة الجمهور بعض اللحظات الأسرية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت ندى عبر حسابها على Facebook، مقطع فيديو ظهر فيه زوجها أثناء ممازحته لابنتها، وعلقت كاتبة: “فيشاوي وروما = يوم مجنون”.على جانب آخر، يعرض لأحمد الفيشاوي في دور العرض السينمائية فيلم “يوم وليلة” من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد.

“يوم وليلة” من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس ‏للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق‎.‎