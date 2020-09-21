يواصل الفنان المصري ​أحمد الفيشاوي​ إستفزاز زميله الفنان المصري ​محمد رمضان​، وذلك فيما خصّ أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها بعنوان “نمبر 2″، والتي تأتي رداً على أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان” والتي أصبحت لقباً يرافقه بإستمرار.

وجديد ما قام به الفيشاوي، واعتبره المتابعون إستفزازاً لرمضان، هو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها برفقة عدد من الأشخاص وهم يرفعون شعار “نمبر 2″، وعلّق بالقول:”عثرنا علي ناس بيموتو في نمبر ٢، أجتماع مع شركة فيدا لمهرجان سينما الموبايل”.

وكان أثار الفيشاوي في الفترة الماضية جدلاً واسعاً وأزمة مع رمضان بعد أن أعلن عن طرحه أغنية بعنوان “نمبر 2” وصرح بأنه طرحها قاصداً السخرية من أغنية “نمبر 1” التي غناها رمضان، الذي بدوره علق على ذلك بأن الفيشاوي بذلك يعلم أنه نمبر 2.

















