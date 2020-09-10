نشرت قناة DMC مقطعاً ترويجياً لحلقة الفنان المصري أحمد حلمي ضمن موسم جديد من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

وفيه ظهر الفنان في المقطع وهو يتحدث عن أمور لم يكشفها من قبل عن حياته الخاصة. ورداً على سؤال عن طريقة اعلان حبه لزوجته منى زكي قال: “قابلتها وقولت لها بقولك إيه أنا بحبك بصتلي كده وراحت ضاحكة وجريت من قدامي”.

وأحدث البرومو بعد انتشاره على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث أثنى معظمهم على طرافة الفنان وعفويته وخفة دمه.

ويشار إلى أن حلمي كشف في الحلقة بعض االتفاصيل المرتبطة بطفولته حيث قال إنه تسبب بحوادث عدة من دون أن تعلم والدته بذلك. كما تحدث عن أفراد عائلته ومما ذكر لحظة دخول ابنته ليلي للمرة الأولى إلى المطبخ من أجل تحضير الكيك.

ويشار إلى أن حلمي قام بدوره بالترويج للحلقة من خلال مقطع كوميدي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس كاجوال العادية قبل أن يتحول اللوك إلى بلدي من خلال ارتدائه الجلباب. وتعليقاً كتب: “استنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً”.