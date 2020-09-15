حلّ الفنان أحمد حلمي ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه على قناة dmc، حيث تحدث أحمد حلمي عن اللحظة التي صارح فيها منى زكي بحبه لها، حيث كانا على أحد المراكب، واصطحبها إلى مقدمة المركب مثل فيلم “تايتانيك” وهناك أخبره أنه يحبها، لكنها نظرت له وضحكت قبل أن تجري باتجاه أصدقائها في مؤخرة المركب دون رد.

وأوضح حلمي أن منى سافرت بعدها لتصوير فيلم “أفريكانو” في جنوب إفريقيا، دون أن تمنحه أي رد، وهو ما دفعه للتفكير في إرسال باقة من الورد إليها من القاهرة، في محاولة لإثارة إعجابها وبالفعل اتجه إلى محل لبيع الورد في منطقة الزمالك وأرسل باقة من الورد، كان من المفترض أن تصل إلى جنوب إفريقيا بعد خمسة أيام.

وأضاف أنه انتظر لمدة ستة أيام دون أن تتواصل معه منى زكي لتشكره على إرسال الورود، وهو ما استفزه وجعله يتصل بها هاتفيًا ويسألها عن رأيها في الورد لتفاجئه بوجود شخص يرسل إليها الورد كل يوم في الفندق، لكنه أوضح لها أنه أرسل لها باقة من الورد ضمن تلك الباقات، ووصف لها شكل الورد، لتشكره وتبدي إعجابها بما فعله.وتابع حلمي أنه ظل منتظراً أن تكمل منى زكي كلامها وتخبره بردها تجاه ما حدث بينهما على سطح المركب، واضطر لسؤالها لتخبره أنها تحبه أيضاً.