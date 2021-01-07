أثار الإعلامي الإماراتي ​أحمد خميس​ جدلاً واسعاً بين المتابعين وذلك بعد نشره عدداً من الفيديوهات القصيرة عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لزوجته الإعلامية الإماراتية ​مشاعل الشحي​، والتي بدت في أحدها وهي نائمة على السرير، فيما يحاول هو إيقاظها.



وفي فيديو ثانٍ، بدا خميس نائماً وفاتحاً فمه، وكذلك ظهر في فيديو ثالث وهو يداعب يد زوجته، وفي فيديو رابع وهو يهتم بتسريح شعرها.

وتناقل المتابعون هذه الفيديوهات بشكل كبير، إذ إنتقدوا تصرفه هذا، مشيرين إلى أن الزوجين يستعرضان كل تفاصيل حياتهما الخاصة حتى تلك الأقرب إلى الحميمية من أجل تحقيق الشهرة والحصول على نسبة مشاهدَات عالية وعلامات الإعجاب.