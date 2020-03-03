شاهدوا.. أحمد سعد يدعو لأخيه عمرو سعد: “تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد”

نشر الفنان المصري ​أحمد سعد​ فيديو جديد له من امام الكعبه المكرمة أثناء تأديته مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أحمد سعد بالفيديو وهو يدعو لأخيه الممثل المصري ​عمرو سعد​ قائلا: “يارب يا عمر يا سعد يروقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس ومن النجاح لأنك بجد تستاهل تبقى أحسن من ​بيومي فؤاد​”.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات: “ربنا يتقبل” و “الدعاء جميل ربنا يتقبل” و “عمرة مقبوله”.