شاهدوا أحمد سعد يطرح “أنا الأصلي”

اصدر الفنان المصري ​أحمد سعد​ اغنية جديدة تحمل عنوان “​أنا الأصلي​”، وقد صوّرها بالأبيض والأسود على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أشرف البرنس، وإخراج حسام المهدي.

الجدير ذكره انه الغت وزارة الداخلية المصرية حفل حديقة العروبة بمدينة نصر قبل ساعة من انطلاقه لدواع امنية وتأجيله لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض ان يحيي الحفل كلا من الفنان المصري أحمد سعد الى جانب كل من الفنان ​ياسر عدوية​ والفنان ​إيساف​ والفنان ​طارق الشريف​ والفنان ​حاتم فهمي​ وفرقة المرزعجية لأ لأ، والفنان ​محمد وحيد​، وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة والاربعين لانتصارات الجيش المصري اكتوبر 1973.