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شاهدوا.. أحمد عز أجدد الغاضبين في عزاء والدة يسرا بعد كريم عبد العزيز وعلي ربيع

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تعرض الممثل المصري ​أحمد عز​ لذات الموقف الذي تعرض له قبله زميليه الممثلين ​كريم عبد العزيز​ و​علي ربيع​، وذلك في عزاء والدة الممثلة يسرا، بعد أن تجمهر حولهم المتواجدين من الجمهور لإلتقاط الصور معهم.
وفي تفاصيل مع حصل مع عز، فوجئ برغبة أكثر من الشباب لإلتقاط سيلفي معه، ليقرر الإنفعال عليهم ويرفض تلبية طلبهم ويتركهم.

وواجه علي ربيع نفس الامر، وإتخذ نفس رد فعل عز، وكاد أن يدخل في شجار مع هؤلاء الشباب .

وكان إنفعل قبلهما ايضاً عبد العزيز على أحد المعجبين، إذ وبعد انتهائه من تقديم التعازي ليسرا واثناء خروجه من القاعة في مسجد عمر مكرم في مصر تقدم منه معجب وطلب منه ان يلتقط معه صورة لكن عبد العزيز رفض احتراما للعزاء، وبعدما ألح المعجب على عبد العزيز بطلبه غضب الأخير منه وقال له بإنفعال: “إحنا في عزا يابني في عزا عيب.. في حاجة اسمها عزا”.

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