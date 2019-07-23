شاهدوا أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ 48.. وما علاقة رقم 70؟

احتفل الممثل المصري ​أحمد عز​ بعيد ميلاده الـ 48 وسط حضور اصدقائه المقربين.

وقد نشرت احدى الصفحات صورا له من المناسبة، واللافت هو ظهور رقم 70 في الصور، وذلك في اشارة الى ان إيرادات فيلمه “​الممر​” وصلت إلى 70 مليون جنيه منذ عرضه للمرة الأولى في عيد الفطر الماضي.

الجدير ذكره ان فيلم “الممر” من تأليف وإخراج شريف عرفة، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد.