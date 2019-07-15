شاهدوا.. أحمد عز يستجم في الساحل الشمالي مع نجوم «مسرح مصر»

يقضي الفنان المصري أحمد عز أجازته الصيفية في الساحل الشمالي برفقة عدد كبير من أصدقائه الفنانين ونجوم “مسرح مصر”.

وقد ظهرت مجموعة صور لعز من داخل حمام السباحة مع الفنان أحمد رزق، والفنان أوس أوس، والفنان مصطفى خاطر، والفنان محمد أنور، والفنان مصطفى بسيط، والشيف علاء الشربيني.

وقد غلب على الصور أجواء المرح والبهجة والألفة، والتي كشفت عن قوة علاقة الصداقة بين هؤلاء النجوم، وقد تداول النشطاء الصور بشكل كبير، متمنين لنجومهم أجازة سعيدة.

يذكر أن الفنان أحمد عز قد شارك في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم “الممر”، وشاركه بطولته أحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم، وهو من غخراج شريف عرفة، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا.

وينتظر عز عرض الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” في موسم عيد الأضحى القادم، ويشاركه بطولته عمرو يوسف وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وغيرهم، وهو من إخراج طارق العريان.