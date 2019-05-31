شاهدوا أحمد مالك: “لم أستحم لقرابة الشهر”.. وهذه الممثلة صرخت من شدة رائحته الكريهة

كشف الممثل المصري ​أحمد مالك​ أنه بسبب دوره في فيلم “إشتباك” إضطر إلى عدم الإستحمام لمدة 3 أسابيع أو قرابة الشهر الأمر الذي أدى إلى إنزعاج زملائه الممثلين منه بسبب رائحته الكريهة ولاسيما الممثلة المصرية ​مي الغيطي​ التي صرخت بوجهه.

ومن ناحية أخرى، نفى مالك الشائعات التي إنتشرت في الفترة الماضية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بواحدة من الممثلتين جميلة عوض وسلمى أبو ضيف، مشيراً إلى أنهما مجرد صديقتين.

وأضاف مالك خلال حديثه ضمن برنامج “تفاعلكم” أنه حقق نجوميته بعد مشاركته في فيلم “الجماعة2” وقال:”إن هناك عروضًا فنية أجنبية قُدمت له، وأنه سيعلن عن خوضه تلك التجربة في القريب العاجل، حيث إن الأمر حاليًا محل دراسة”، مضيفًا أن أبرز القضايا التي يتعاطف معها هي قضايا اللاجئين، وسوء الغذاء.