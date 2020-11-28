عرضت الإعلامية اليمنية أروى، بطنها لمتابعيها وكشفت سر نحافتها المفرطة وكيف وصلت لجسم مثالي من خلال اتباع نظام غذائي.

ونشرت أروى مقطع فيديو لها عبر حسابها بـ”سناب شات” تقول: “بخصوص الناس اللي سألوني إيش سويتي عشان أضعف هي كذا شغلة مع بعض يعني هي مجموعة حكايات، راح أقولكم ايش أسوي”، موضحة أن أول شئ هو تنظيم أكل الدهون ولديها تطبيق يحسب لها ما هي نسبة الدهون التي أكلتها مثلا أكلت ٢٠٠ جرام أرز فتحسب الدهون والسعرات الحرارية.

وأوضحت أروى أنها تحاول أن تأكل في حدود، وبينت أنها لا تنقصه كثيرا حتى لا يفهم جسمك إنك تجوعه ولا يحرق الدهون.

وتابعت: “الشغلة الثانية إني اتبع الصيام المتقطع وهذا أكثر شيء ناسبني في الحياة صراحة، والصيام المتقطع هو إني أشرب مياه وقهوة بدون سكر ولا أكل شئ وأصوم أكثر من ١٦ ساعة”.

وأوضحت أنها لا تحرم نفسها من أي طعام تحبه لكنها تحرص في المقابل على ممارسة الرياضة بجانب انتباع نظام غذائي صحي.

وقبل أيام كشفت أروى موقفًا محرجًا لها مع زوجها الذي لم يلاحظ قصة شعرها رغم أنها حاولت لفت انتباهه أكثر من مرة.

وقالت أروى في مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات، إنها أجرت تعديلا على شعرها وقصته ودخلت على زوجها فقالت له ما ترى في شيء متغير فقال لها ضعفانة فضحكت، ثم سألته عن الشيء الأخر غير هذا فرد بأنها أجرت بوتكس فضحكت أكثر، وفي النهاية أخبرته بأن شعرها أصبح قصيرا، فما كان منه إلا أن أخبرها بأنها كثيرة تغيير ملامحها.

وحاولت أروى إخفاء إحراجها كون زوجها لا يهتم بتفاصيلها من خلال قولها “الرجال مش مهتمة بالتفاصيل الصغيرة، لكن الحريم هم فقط من يهتممن بهذه التفاصيل الصغيرة”.

يذكر أن أروى خرجت للرد على الاتهامات الموجهة ضدها بعدم الانتباء لبلدها، في وقت سابق، وأكدت أنها لن تسمح لأحد بأن يشكك في وطنتيها.

وقالت إن اليمن بلدها بحكم الجنسية، وبحكم أنها إنسانة أصيلة لا تنكر ذلك أبدا، لكنها لم تجلس في بلدها الأصلي إلا أسبوعا، ولكن ذلك لا يمنع أن في داخلها حبا لهذا البلد.

وكان آخر أعمال الفنانة اليمنية هو مشاركتها كمقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات “mbc ” رمضان الماضي.