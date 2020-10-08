فاجأت الممثلة المصرية أسما شريف منير متابعيها بنشر صورتين لها أظهرتا التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وأرفقت الصورتين بتعليق مطول جاء فيه: “الصورة اللي على اليمين اتصورتها يوم 2 اكتوبر 2020 و مفيهاش Edit لجسمي خالص. ظبط بس ألوان الصوره عشان تبان. أما الصورة التانية اللي على الشمال دي صورة واحده تعبانة، كسلانة و معندهاش إرادة وحركتها تقيلة (كان عندكم حق تقولولي انتي حامل؟) ودي كانت من 3 شهور بس تخيلوا”.

وأضافت: “‎وقفت وقفة مع نفسي و قلت لأ مش هينفع الحياة دي خالص والمرة دي لازم تكون مختلفة، قررت إني مفيش حاجة اسمها دايت اصلاً و لا هينفع اتخن كده تاني. ‎دايت ده كلام فارغ هو أسلوب حياه و نظام. هو مش أكل معين هو إني أكل وأنا جعانة بس بقي هاكل إيه؟ وقد إيه؟ وامتى؟ وأنام ازاي؟ واتغلب على الضغط النفسي ازاي؟”.

‎وتابعت: “إيه التحاليل اللي أعملها؟ وإيه العناصر اللي لازم أكلها؟ وإيه مصادرها وأطبخها ازاي؟ وتطلع حلوة مش مسلوق و اكل مستشفيات. ‎المرة دي روحت لدكتور شيري نبيل لأني بجد بعشقها و بثق فيها وأحلى حاجة فيها صبرها عليا ومتابعتها ودعمها ليا المستمر وقلتلها المرة دي بجد مع إني بقول كده كل مرة بس هي المرة دي فعلاً صدقت إني بتكلم بجد وفعلاً عملت البرنامج مع بلوم، مش بس اتفصل عليا لأ ده غيرلي عاداتي وإختياراتي ونظرتي وتعاملي مع الـStress اللي في حياتي. وبجد المرة دي هكمل ان شاء الله ومش هرجع تاني أبداً وعشان كدة أنا مكملة في التحدي وقلت إني لازم أساعد كل ست حست احساسي ده وأشجعكم وأكمل رحلتي معاكم. هنقلكوا كل تفصيلة وكل تغير بعمله مش بس في الخسسان حتى شعري وبشرتي وكل روتيني من على الـYoutube Channel “.