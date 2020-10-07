تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة السعودية أسيل عمران تعود إلى ما قبل عملها في المجال الفني وفيها بدت بإطلالة طبيعية.

وأطلق هذا الكثير من التعليقات التي انقسم ناشروها بين من رأوا أن أسيل لم تتغير كثيراً ومن اعتبروا أن ملامحها لم تعد كما كانت عليه من قبل، وأنها كانت في الصورة القديمة طبيعية أكثر مما هي عليه اليوم.

وحققت الصورة أكثر من 9 آلاف إعجاب في الساعات الأولى بعد النشر. ويُشار إلى أنه تم قبل هذا تسليط الضوء على الفنانة من خلال مقطع قديم آخر.

وتبين أنه سجل في العام 2005 أثناء مشاركتها في برنامج المواهب “نجوم الخليج” الذي كانت تقدّمه المذيعة والفاشينيستا نهى نبيل. وظهرت أسيل وهي تغنّي على المسرح وقد بدا شكلها مختلفاً إلى حد ما عن ذاك الذي تتميز به حالياً.

الجدير ذكره أن أسيل تغيب عن الشاشة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض توقف تصوير الكثير من الأعمال الفنية.