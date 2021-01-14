نشرت الفنانة السّعودية أسيل عمران مقطع فيديو وهي تمارس رياضة القفز من قمة بناء مرتفع في دبي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”. ليحقق الفيديو أكثر من 300 ألف مشاهدة وسط تعليقات كثيرة من فنانين وأصدقاء ومتابعين.

وكانت عمران قد قدمت القفزة بأسلوب طريف حيث حرصت خلال الفيديو على التمسك بالقناع على وجهها لمنع التقاطها فيروس كورونا، برغم أنها تطير في الأجواء وعلى ارتفاع عالٍ، لكنها استمرت في تثبيته على وجهها كلما تحرّك بفعل الهواء. وعلقت على الفيديو بالقول: “أهم شيء ألا يطير القناع”، وتابعت باللغة الإنكليزية: “قفزة 2021 مع القناع”.