كشف الفنانة أسيل عمران عن اتجاهها خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى دراسة بعض المواد حول التطوير العقاري الذي وجدت نفسها تتقدم فيه بشكل ملحوظ، بمساعدة المطور العقاري ومقدم البرامج مهند الوادية.

وفي لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي، أوضحت أسيل عمران أنها لن تدخل المجال لتعمل به، ولكنه استفادت كثيرًا حيث تغيرت نظرتها للعقار بشكل عام.

كما أدت أسيل عمران بصوتها أغنية “قديش كان في ناس” للفنانة فيروز، بدون موسيقى أثناء ممارستها لليوجا.

يذكر أن آخر أعمال أسيل عمران هو مسلسل “إجازة” بطولة تركي اليوسف، مروة محمد، عبد العزيز الفريحي، أحمد شعيب، رهف شقير، من تأليف سلام كسيري، وإخراج محمد لطفي.