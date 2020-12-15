خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، وصف الفنان أشرف زكي مشاعره بينما كان يسجد أثناء تكريمه في حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان المسرح العربي، قائلاً: “عطلت وأنا بقول الكلمة”.

وقال إن إحدى القنوات سألته عن ذكرياته بعد ذلك، فردّ بأنه يطالب الجدران والخشبة بالتحدّث عنها.

يُذكر أن مهرجان المسرح العربي انطلقت قبل أيام فعاليات دورته الـ37، الممتدة من 9 كانون الأول (ديسمبر) الجاري حتى 23 منه، وهي الدورة المهداة إلى روح الفنان الراحل سناء شافع.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الذي صعد إلى المسرح مع شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا، وبكى من شدة التأثر قبل أن يسجد على المسرح، وهو ما دفع شقيقته وزوجته للبكاء أيضاً.

وألقى أشرف زكي في الحفل كلمة عبّر فيها عن تأثره الشديد وسعادته بالتكريم، وقوة انتمائه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي دخله طالباً ثم تخرّج وأصبح معيداً فيه وتدرّج في المواقع الى أن ترأس أكاديمية الفنون، وقال إنه يعتبر المعهد جزءاً منه، ولا مكان أهم منه في حياته.