شاهدوا.. أشرقت أحمد تناشد تامر حسني لمساعدتها

طلبت خريجة برنامج “The voice kids” ​أشرقت أحمد​ من مدربها الفنان المصري ​تامر حسني​ الذي اختارته في البرنامج، أن يدعمها من خلال الظهور معها في فيديو كليب ستقوم بتصويره قريباً، وقالت: “أريد أن يشاركني في الفيديو كليب من دون الغناء معها”.

وأضافت خلال مشاركتها في حلقة من برنامج “كلام ستات” أنها قامت بتقديم عدة حفلات في السعودية وأبو ظبي، ولفتت الإنتباه الى أنها أصدرت أغنيتين واحدة للاعب كرة القدم محمد صلاح من ألحان والدها، والآن تعمل على تحضير أغنية جديدة سيتم تصويرها في الفترة المقبلة.

وتتواجد حالياً أشرقت أحمد في لبنان من أجل المشاركة في عمل يجمعها بعدد من المشتركين في the voice kids سابقاً لصالح الأمم المتحدة.