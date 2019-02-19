الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. أصالة تخفق في اختيار إطلالتها بمهرجان “فبراير الكويت”!!

شاهدوا.. أصالة تخفق في اختيار إطلالتها بمهرجان “فبراير الكويت”!!

بواسطة -
1 453
assala 0099

أصالة

أحيت المطربة السورية أصالة حفلا ضمن احتفالات مهرجان “فبراير الكويت” المقام حاليا في دولة الكويت في ذكرى انتصارها في حربها على العراق عام 1991.

واختارت أصالة فستانا من تصميم تيما عابد ولكنه لم يكن موفقا، فالتطريزات الموجودة على كتفي الـCape لم تكن متناسقة مع الموجودة على الفستان نفسه، كما أن تطريزات الفستان نفسه لم تكن متناسقة مع خامته اللامعة بسبب اللمعان الزائد.

أما المكياج فلم يكن مناسبا لملامح وجه أصالة وخاصة في منطقة العين، والشعر جاء أفضل ما في الإطلالة.
يذكر أن أصالة تعاونت مع تيما في إطلالتيها السابقتين ولم توفق أيضا في اختيار ما يناسبها.assala 0099

assala 0099

assala 0099

assala anas

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.